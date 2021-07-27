اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

نظام المنزل الذكي قفل يعمل بكلمة المرور الرقمية الكارت البصمة Access Control System أنظمة خاصة للتحكم في الابواب والبوابات والاقفال الامنية، حيث يمكنك التحكم بعملية الدخول والخروج وفتح الابواب من خلال البصمة او الكارت او كلمة المرور. امن واحمى مكانك ضد السرقات والتلاعب باحدث اجهزة التحكم فى الدخول والخروج وفتح وغلق الابواب والمعروفة بنظام Access CONTROL نقدم الى كل عملأنا الكرام بالمملكة العربية السعودية احدث واقوى أنواع الاقفال الإلكترونية بالسعودية Access Control System