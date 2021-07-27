اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)
|نظام المنزل الذكي قفل يعمل بكلمة المرور الرقمية الكارت البصمة Access Control System أنظمة خاصة للتحكم في الابواب والبوابات والاقفال الامنية، حيث يمكنك التحكم بعملية الدخول والخروج وفتح الابواب من خلال البصمة او الكارت او كلمة المرور. امن واحمى مكانك ضد السرقات والتلاعب باحدث اجهزة التحكم فى الدخول والخروج وفتح وغلق الابواب والمعروفة بنظام Access CONTROL نقدم الى كل عملأنا الكرام بالمملكة العربية السعودية احدث واقوى أنواع الاقفال الإلكترونية بالسعودية Access Control System
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- الاسكان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100935
3,250 ريال
1 ريال
575 ريال
3,250 ريال
2 ريال
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1 ريال
1 ريال
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