اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002 - في الوسطى البحرين

إضغط على الصورة لتكبيرها

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد مع اكسيس كنترول (DZTH-002) المنتج صالح للاستخدام في المولات و الاسواق و المستشفيات و الشركات و المؤسسات و المباني التجارية وجميع الأماكن التي تستقبل زائرين او موظفين وتحتاج الي متابعة درجة الافراد لمنع انتشار العدوى واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة المكان وزائرية . المميزات: بها خاصية التعرف على الوجه ومعرفة الشخص مرتدي الكمامة ام لا خاصية التحكم في فتح الابواب وتسجيل البيانات الدخول والخروج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/2/2021
رقم الإعلان: 2083687
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد (DZTH-001) - في الوسطى البحرين

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد (DZTH-001)

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

جهاز قياس درجة الحرارة (model K3) أكثر دقة وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء infra-r.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الوسطى البحرين

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

هل سأمت من الانتظار في الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتي تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هد.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

23/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager