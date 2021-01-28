اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)
|احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد مع اكسيس كنترول (DZTH-002) المنتج صالح للاستخدام في المولات و الاسواق و المستشفيات و الشركات و المؤسسات و المباني التجارية وجميع الأماكن التي تستقبل زائرين او موظفين وتحتاج الي متابعة درجة الافراد لمنع انتشار العدوى واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة المكان وزائرية . المميزات: بها خاصية التعرف على الوجه ومعرفة الشخص مرتدي الكمامة ام لا خاصية التحكم في فتح الابواب وتسجيل البيانات الدخول والخروج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083687
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