اكسز كنترولDZTH-002

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد مع اكسيس كنترول (DZTH-002) المنتج صالح للاستخدام في المولات و الاسواق و المستشفيات و الشركات و المؤسسات و المباني التجارية وجميع الأماكن التي تستقبل زائرين او موظفين وتحتاج الي متابعة درجة الافراد لمنع انتشار العدوى واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة المكان وزائرية . المميزات: بها خاصية التعرف على الوجه ومعرفة الشخص مرتدي الكمامة ام لا خاصية التحكم في فتح الابواب وتسجيل البيانات الدخول والخروج