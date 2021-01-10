اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002 - في الرياض السعودية

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احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على الوجه وقياس درجة حرارة ومعرفة الشخص مرتدي الكمامة ام لا خاصية التحكم في فتح الابواب وتسجيل البيانات الدخول والخروج قسم خاص للتركيب والبرمجة وخدمة الشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا في المملكة العربية السعودية (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) بالإضافة الى فروعنا في البحرين للتواصل واتساب: 00966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079812
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

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لحماية منزلك او شركتك او متجرك من اى تهديد خارجى لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة اللي.
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الرياض - السعودية

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10/1/2021
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للحرص على دقة المواعيد وزيادة الالتزام بها 1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصرا.
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9/1/2021
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7/1/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة - في الرياض السعودية

الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة

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الكاميرات الحرارية المتطورة : تعتبر الكاميرات الحرارية المتطورة أداة فعالة فى الكشف عن درجات الحرارة.
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الرياض - السعودية

1 ريال

4/1/2021
صورة الاعلان: تاغات انذار لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

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ـ لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري تو.
العنوان:

الرياض - السعودية

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31/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

امان لبيتك ولمتجرك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات .
العنوان:

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29/12/2020
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صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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28/12/2020
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- في الرياض السعودية

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26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى - في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن - في الرياض السعودية

جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذ.
العنوان:

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اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة هي الة تصوير ذكية تستخدم لإعطاء صورة دقيقه واضحة عن الهيكل السفلي للسيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا اسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا ومرايا اسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة، للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وهي سهلة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشق معادن الحديثة - في الرياض السعودية

بوابات كشق معادن الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
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