اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)
|احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على الوجه وقياس درجة حرارة ومعرفة الشخص مرتدي الكمامة ام لا خاصية التحكم في فتح الابواب وتسجيل البيانات الدخول والخروج قسم خاص للتركيب والبرمجة وخدمة الشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا في المملكة العربية السعودية (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) بالإضافة الى فروعنا في البحرين للتواصل واتساب: 00966558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079812
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1 ريال
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