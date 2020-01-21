اكسترودر مكن الفوم

💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة: الاكسترودر💯💣💯💣⚙️ 💯✔️يعمل الاكسترودر على تحويل المادة الخام للفوم الى رولات من الفوم قبل مرحلة التشكييل 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري