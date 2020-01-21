اكسترودر مكن الفوم

(للبيع)
|💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة: الاكسترودر💯💣💯💣⚙️ 💯✔️يعمل الاكسترودر على تحويل المادة الخام للفوم الى رولات من الفوم قبل مرحلة التشكييل 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- كفرالشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|983 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049984
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