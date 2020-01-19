اكريليك مقصوص هدايا تغريسات مباخر

(للشراء (مطلوب))
|الواح اكريليك متوفره بعدة الوان ومقاسات صغيره او كبيره مناسبة لقص الليزر وعمل الهدايا والمباخر والميداليات والاكسسوارات الالوان المتوفرة : شفاف مثلج ذهبي فضي اسود بكج مكون من 12 قطعه او لوح كامل الشحن و التوصيل لجميع مدن المملكة الضمان سنة كاملة على العيوب المصنعية للطلب و الاستفسار : 0598702222
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sales01
|التليفون:
|0598702222
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|96 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050266
اتصل
اتصل
اتصل