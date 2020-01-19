اكريليك مقصوص هدايا تغريسات مباخر

الواح اكريليك متوفره بعدة الوان ومقاسات صغيره او كبيره مناسبة لقص الليزر وعمل الهدايا والمباخر والميداليات والاكسسوارات الالوان المتوفرة : شفاف مثلج ذهبي فضي اسود بكج مكون من 12 قطعه او لوح كامل الشحن و التوصيل لجميع مدن المملكة الضمان سنة كاملة على العيوب المصنعية للطلب و الاستفسار : 0598702222