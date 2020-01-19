اكريليك مقصوص هدايا تغريسات مباخر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكريليك مقصوص هدايا تغريسات مباخر - في الرياض السعودية

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الواح اكريليك متوفره بعدة الوان ومقاسات صغيره او كبيره مناسبة لقص الليزر وعمل الهدايا والمباخر والميداليات والاكسسوارات الالوان المتوفرة : شفاف مثلج ذهبي فضي اسود بكج مكون من 12 قطعه او لوح كامل الشحن و التوصيل لجميع مدن المملكة الضمان سنة كاملة على العيوب المصنعية للطلب و الاستفسار : 0598702222
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sales01
التليفون: 0598702222

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 96 ريال
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050266
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