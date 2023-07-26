اكثر من 100 لون من الكوريان

(For Sale)
|بتدور على مطبخ بخامات عالية🤔 محتاج رخامة تبقى مقاومة للبكتريا والحشرات🙈 ومش بس كده بتفضل لامعة وملمسها ناعم👌 هننفذ التصميم اللي تحبه وبأعلى جودة🤩 ايلى بوب ديزاين بتوفرلك الخامة بمختلف الالوان والسمك المطلوب مع ضمان 10 سنين وباسعار خارج المنافسة مع الكوريان من #ايلى -بوب-ديزاين رسم المطبخ على ذوقك عشان تعرفوا اكتر عن #ايلى-بوب-ديزاين تقدروا تتواصلوا علي الارقام للتواصل: ا. مريم 01222365641 01288882804
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|26/7/2023
|Ad Number:
|2239560
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