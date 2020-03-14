اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صبور كان لازم عرض السعر بتاعنا يكون مميز الكمبوند علي مساحة 104 فدان اكتر من نصف الكمبوند مساحات خضرا ولاجونز الكمبوند كامل المرافق والخدمات مساحات تبدا من 120 م للتفاصيل اكتر عن اليونت والوحدات المتاحة وطرق السداد كلمنا 01211411556