اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صبور كان لازم عرض السعر بتاعنا يكون مميز الكمبوند علي مساحة 104 فدان اكتر من نصف الكمبوند مساحات خضرا ولاجونز الكمبوند كامل المرافق والخدمات مساحات تبدا من 120 م للتفاصيل اكتر عن اليونت والوحدات المتاحة وطرق السداد كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055961
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: 5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين - في 6 أكتوبر مصر

امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين - في 6 أكتوبر مصر

لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

وحدتك في ارقي كمبوند من صبور في اكتوبر بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وبمقدم 10% الكمبوند كامل الخ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

راحتك اللى بتدور عليها عندنا فى 6 اكتوبر بامتلاك شقة بجاردن خاصة بيك ولعيلتك وسط حياة متكاملة قريب م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

11/3/2020
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خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/3/2020
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صورة الاعلان: امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة - في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ادفع 5% فقط مقدم واستلم وحدتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كيفا بجوار بالم هيلز اكتوبر ان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط - في 6 أكتوبر مصر

فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك في اول مشاريعنا في اكتوبر مع شركة صبور بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين علي مساحة 104 فدا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: قسط علي 10 سنين واستلم من غير تعب متشطب بالتكيفات والمطبخ - في 6 أكتوبر مصر

قسط علي 10 سنين واستلم من غير تعب متشطب بالتكيفات والمطبخ

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

استلم وحدتك وانت مرتاح مع شركة ora في التجمع الخامس من غير تعب في التشطيب بالتكيفات والمطبخ والجراج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقتك فى العاصمة السياحية بافضل سعر للمتر وبمستوى عالى من الخدمات قريب من اضخم المولات التجارية وكافي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقة فى العاصمة السياحية 158 م (3غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من مول مصر ومدينة الانت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قريب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم و3 فنادق كبيرة ومول مصر وم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: عايز شقة للبيع بموقع مميز فى 6اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

عايز شقة للبيع بموقع مميز فى 6اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقتك فى 6 اكتوبر قريبة من 3 فنادق عالمية ومستشفيات دوليه وكافيهات ومطاعم وclub house شقتك 159 م (3 غ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شقتك قريبة من مول مصر فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

شقتك قريبة من مول مصر فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع قريبة من مول مصر فى العاصمة السياحية ووسط كل خدماتك كافيهات ومطاعم ومبنى ادارى وتجارى ومدي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

261,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: بالقرب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

بالقرب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قريب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية وع بعد دقائق من مطار سفنكس ومول مصر ومدينة الان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

29/2/2020
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