اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)
|قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صبور كان لازم عرض السعر بتاعنا يكون مميز الكمبوند علي مساحة 104 فدان اكتر من نصف الكمبوند مساحات خضرا ولاجونز الكمبوند كامل المرافق والخدمات مساحات تبدا من 120 م للتفاصيل اكتر عن اليونت والوحدات المتاحة وطرق السداد كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055961
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