اكاديا للتطوير العقاري |MALL BAGODA NEW CAPITAL

(للبيع)
|تملك الان أفضل الفرص الاستثمارية في أميز مواقع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم مميزات مول اكاديا بالعاصمة الجديدة أنه سيتم استلام المحلات متشطبة و متجهزة مفروشة بالعلامة التجارية بعقد تشغيل من الفرنشايز نفسه . وهايكون في ملحق بالعقد بكده . وكمان هاندخل العميل شراكة مع الفرنشايز بنسبة في صافي الربح وهايكون مع العميل دراسة جدوي من الفرنشايز نفسه يعني العميل هاياخد ايجار وكمان نسبة في صافي المبيعات . تعرف على أفضل شقق للبيع بالعاصمة الإدارية الجديدة اسعار اكاديا العقارية لا تقبل المنافسة وت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MALL BAGODA NEW CAPITAL
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|NEW CAPITAL- NEW CAPITAL
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095807
11,762 جنيه
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