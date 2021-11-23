اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

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تفاصيل الإعلان
اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – - طابعة فواتير حراريه - درج كاشير يفتح تلقائي مع الطابعة - برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب - برنامج متخصص لإدارة المطاعم بجميع انواعها وادارة الكافيهات ومحلات الحلويات ومحلات الايس كريم ومحلات العصائر ومحلات الكشري ومحلات البيتزا والفطائر والكوفي شوب ومطاعم الكريب ومراكز المساج والحمامات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اميرة
التليفون: 0550029406

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
القاهرة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112359
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل - في السعودية

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

- في السعودية

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض.

1 ريال

23/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل - في السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

- في السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/11/2021
صورة الاعلان: كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة - في السعودية

كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة

(للبيع)

- في السعودية

كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة (السباكة _الكهرباء_ مواد البناء_وجميع الانشطة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

4,155 ريال

21/11/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات 0570130761 بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/11/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل - في السعودية

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

- في السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز ك.

1 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي - في السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

(للبيع)

- في السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج - في السعودية

اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج

(للبيع)

- في السعودية

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاش.

3,450 ريال

9/11/2021
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور وانصراف - في السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف

(للبيع)

- في السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري .
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

8/11/2021
صورة الاعلان: Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software - في السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software

(للبيع)

- في السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software V7.3 SE incl. Update 1 With license.
العنوان:

الرياض - السعودية

35,000 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج - في السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

(للبيع)

- في السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة اي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,850 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: إعداد البحوث الطبية - في السعودية

إعداد البحوث الطبية

(للبيع)

- في السعودية

المساعدة في إعداد البحوث الطبية و رسائل الماجستير - المراجعة و التصحيح - تحليل البيانات - والترجمة ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

11 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في السعودية

جهاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في السعودية

جهاز مواقف السيارات هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت لفتح وق.
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

5/11/2021
صورة الاعلان: عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفي شوب والعصائر - في السعودية

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفي شوب والعصائر

(للبيع)

- في السعودية

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم و الكوفي شوب و العصائر العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – -.
العنوان:

مكة - السعودية

3,450 ريال

4/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج - في السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

(للبيع)

- في السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة اي.

1 ريال

3/11/2021
صورة الاعلان: كاشف الجوال والمعادن اليدوي - في السعودية

كاشف الجوال والمعادن اليدوي

(للبيع)

- في السعودية

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات نقدم لك جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تم.

1 ريال

27/10/2021
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