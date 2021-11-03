اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

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صورة الاعلان: اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل - في الشرقية السعودية

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عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة ايصالات - درج كاشير -قارئ باركود سلكي - برنامج ابكس لادارة المخازن والمبيعات والمشتريات(البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية) البرنامج به قاعدة اصناف اكثر من 20 الف صنف -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء والموردون ونقاط البيع وادارة السعر يشمل قيمة الضريبه المضافة السعر يشمل التركيب والبرمجة * ضمان لمدة عامان علي جميع الاجهزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اميرة
التليفون: 0550029406

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العنوان: الدمام- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111501
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