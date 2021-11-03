اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)
|عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة ايصالات - درج كاشير -قارئ باركود سلكي - برنامج ابكس لادارة المخازن والمبيعات والمشتريات(البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية) البرنامج به قاعدة اصناف اكثر من 20 الف صنف -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء والموردون ونقاط البيع وادارة السعر يشمل قيمة الضريبه المضافة السعر يشمل التركيب والبرمجة * ضمان لمدة عامان علي جميع الاجهزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اميرة
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|الدمام- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111501
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