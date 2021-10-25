اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج

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صورة الاعلان: اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج - في المدينة المنورة السعودية

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اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – - طابعة فواتير حراريه - درج كاشير يفتح تلقائي مع الطابعة - برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب - برنامج متخصص لإدارة المطاعم بجميع انواعها وادارة الكافيهات ومحلات الحلويات ومحلات الايس كريم ومحلات العصائر ومحلات الكشري ومحلات البيتزا والفطائر والكوفي شوب ومطاعم الكريب ومراكز المساج والحمامات المغربي والكوافير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اميره
التليفون: 0550029406

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,450 ريال
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110574
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