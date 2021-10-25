اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج

(للبيع)
|اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – - طابعة فواتير حراريه - درج كاشير يفتح تلقائي مع الطابعة - برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب - برنامج متخصص لإدارة المطاعم بجميع انواعها وادارة الكافيهات ومحلات الحلويات ومحلات الايس كريم ومحلات العصائر ومحلات الكشري ومحلات البيتزا والفطائر والكوفي شوب ومطاعم الكريب ومراكز المساج والحمامات المغربي والكوافير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اميره
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,450 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110574
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