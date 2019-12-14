اقوى منتجات لمعالجة مشاكل الشعر

مع مجموعة الألوفيرا شعرك يستاهل انك تحبيه انسي مشكلة التقصف والتلف وأهلا بالشعر الناعم يقضى على تساقط الشعر ويعيد انباتة من جديد يحل مشكلة الثعلبة يحل مشكلة فراغات الشعر يعطيك طول من ٣-٥ سم فى شهر يحل مشاكل الشعر الجاف والتالف وينبت شعر جديد صحى تماما بلا تقصف او تساقط ويصلح لكل انواع الشعر طبيعى ١٠٠%و ليس له اي اثار جانبية ومرخص في جميع دول الخليج والشرق الاوسط واوروبا