اقوى منتجات لمعالجة مشاكل الشعر

(للبيع)
|مع مجموعة الألوفيرا شعرك يستاهل انك تحبيه انسي مشكلة التقصف والتلف وأهلا بالشعر الناعم يقضى على تساقط الشعر ويعيد انباتة من جديد يحل مشكلة الثعلبة يحل مشكلة فراغات الشعر يعطيك طول من ٣-٥ سم فى شهر يحل مشاكل الشعر الجاف والتالف وينبت شعر جديد صحى تماما بلا تقصف او تساقط ويصلح لكل انواع الشعر طبيعى ١٠٠%و ليس له اي اثار جانبية ومرخص في جميع دول الخليج والشرق الاوسط واوروبا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Forever products
|التليفون:
|0544362756
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|العنوان:
|ابها- الممكلة العربية السعودية- ابها- الممكلة العربية السعودية
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048445
1 ريال
10 ريال
1 ريال