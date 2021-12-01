اقوى #ماكينة_تعبئة_و_تغليف فى السوق المصرى💪 من شركة ايجي باك

(للبيع)
|#ايجى_باك تقدم😍 - ✔اقوى #ماكينة_تعبئة_و_تغليف فى السوق المصرى💪 ✔ماكينة تعبئة #البقوليات EP70v ماكينة تنافس فى السوق العالمى 🥇 ✔وقدرات #انتاجية عالية تصل الى 5 طن \ الساعة⚙️ ✔سرعه انتاجية تصل الى 80 كيس فى الدقيقة 🚀 ✔دقة و #جوده المنتج النهائى💯 ✔تصميم اوروبى بالكامل ✔ضمان 24 شهرا - 👈الموديل متاح فقط من خلال شركة ايجى باك👉 -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجي باك
|التليفون:
|00201012656575
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|العنوان:
|العاشر من رمضان مجمع الروبيكي امام الميناء الجاف- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113442
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