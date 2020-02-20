اقوى عروض الاستثمار لمضمون هتلاقيه فى Paris Mall

(للبيع)
|دلوقتى استفيد بعرض الاستثمار وامتلك مكتبك فى Paris Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 35 م قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية واطول برج فى افريقيا وبفيو روعة ع برج ايفيل بانظمة سداد مختلفة بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك واستفيد باكبر عرض الاستثمار فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|385,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053589
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