اقوى عروض الاستثمار لمضمون هتلاقيه فى Paris Mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقوى عروض الاستثمار لمضمون هتلاقيه فى Paris Mall - في القاهرة مصر

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دلوقتى استفيد بعرض الاستثمار وامتلك مكتبك فى Paris Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 35 م قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية واطول برج فى افريقيا وبفيو روعة ع برج ايفيل بانظمة سداد مختلفة بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك واستفيد باكبر عرض الاستثمار فى Paris Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 385,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053589
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صورة الاعلان: اختار الاستثمار المضمون وامتلك وحدتك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

اختار الاستثمار المضمون وامتلك وحدتك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمارك مضمون بامتلاك مكتبك فى العاصمة الادارية 37 م تشطيب كامل وبالتكيفيات قريب من الحى الحكومى وط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

204,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار ناجح بعائد اكبر امتلك محل بالعاصمة بدون فوائد - في القاهرة مصر

عايز استثمار ناجح بعائد اكبر امتلك محل بالعاصمة بدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن استثمار ناجح وبعائد اكبر امام وزارة المالية مب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: في مول sixty بالعاصمة هتمتلك محلك بدون فوائد - في القاهرة مصر

في مول sixty بالعاصمة هتمتلك محلك بدون فوائد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة محلك في مكان مميز جدا بالحي الحكومي والمالي امام وزارة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

520,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع محل للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع محل للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلك عندنا فى العاصمة الادارية 36 م بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية علي اكبر ميدان رئيسي في MU23 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك محل بالعاصمة وسط الخدمات الحكومية - في القاهرة مصر

امتلك محل بالعاصمة وسط الخدمات الحكومية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وسط الخدمات الحكومية وامام وزارة المالية والبنك المر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية واحصل علي خصم 20% بمساحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,200,000 جنيه

18/2/2020
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صورة الاعلان: للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع - في القاهرة مصر

للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع 140م بشارع رئيسي وحيوي جدا دور ثاني – مكون من 4مكاتب – اوفيس –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي - في القاهرة مصر

محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي محل 30م بعباس العقاد الرئيسي تشطيب هاي سوبر لوكس - - واجهة سيكوريت – حصة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: عايز محل متاجر وتستثمر فيه م - في القاهرة مصر

عايز محل متاجر وتستثمر فيه م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز محل متاجر وتستثمر فيه محل 35م بعمارات الشركة الكوتية للبيع عداد 3فاز – مدخلين – سوبر لوكس – عدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محل للاستثمارالمضمون فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للاستثمارالمضمون فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلك بالعاصمة الادارية لاستثمار مضمون وقريب من اكبر كثافة سكانية والحى الحكومى واكبر منطقة مطاعم ومن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

306,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محلك بداية استثمار جديدة في العاصمة - في القاهرة مصر

محلك بداية استثمار جديدة في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن بداية لاستثمار ناجح ومربح ومحلك في مكا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

328,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: فرصة لن تتكرر وبموقع حيوي - في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر وبموقع حيوي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر وبموقع حيوي محل 56م بامتداد عباس العقاد بعد طيبة مول تشطيب سوبر لوكس – عداد كهرباء – م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محل 110م للبيع بالمنطقة الثامنة - في القاهرة مصر

محل 110م للبيع بالمنطقة الثامنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل 110م للبيع بالمنطقة الثامنة مياه – عداد كهرباء – حمام – واصلة مدخنة – مستويين – المطلوب 3مليون ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: من المالك مباشر مع شركة الاهلي - في القاهرة مصر

من المالك مباشر مع شركة الاهلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من المالك مباشر مع شركة الاهلي محل 25م بزهراء مدينة نصر متشطب – زجاج سيكوريت – مرحص تجاري من قبل الج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تحتار - في القاهرة مصر

ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تحتار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تحتار محل 116م حلف باناسويك بالمنطقة الاولي للبيع مسجل – حصة بالارض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

17/2/2020
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