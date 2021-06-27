اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

عندك مطبعه شغلك كتير يبقى هى دى المكنه الى تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox 5890 - سرعه 90 صوره / الدقيقه - خاصيه التوزيع - تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك - ذاكره داخليه 2 جيجا بايت - هارد ديسك سعه 250 جيجا بايت - امكانيه عمل 9999 نسخه بضغطه واحده - امكانيه الطباعه من خلال فلاشه - مقاس ورق a3 - a4 - a5 - وزن ورق من 70 : 220 جرام - تحمل شهرى حتى 300 الف نسخه -تصوير اسود - طباعه اسود - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره للاستفسار 01117345773 - 0