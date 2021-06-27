اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

عندك مطبعه شغلك كتير يبقى هى دى المكنه الى تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox 5890 - سرعه 90 صوره / الدقيقه - خاصيه التوزيع - تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك - ذاكره داخليه 2 جيجا بايت - هارد ديسك سعه 250 جيجا بايت - امكانيه عمل 9999 نسخه بضغطه واحده - امكانيه الطباعه من خلال فلاشه - مقاس ورق a3 - a4 - a5 - وزن ورق من 70 : 220 جرام - تحمل شهرى حتى 300 الف نسخه -تصوير اسود - طباعه اسود - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره للاستفسار 01117345773 - 0
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مجدي
التليفون: 01117345733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع العشرين متفرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099194
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/6/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945 - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شغلك فى تزايد وامان مع شركه ارابيا للتجاره لانها بتقدملك اعلى جوده بسعر مميز احدث اله تصوير مستندات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليز.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات - في القاهرة مصر

الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصم 20 % على اقوى الات تصوير المستندات الليزر الاسود اله تصوير مستندات xerox 5755 -سرعه 55 صوره .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليز.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/5/2021
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager