اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

(للبيع)
|عندك مطبعه شغلك كتير يبقى هى دى المكنه الى تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox 5890 - سرعه 90 صوره / الدقيقه - خاصيه التوزيع - تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك - ذاكره داخليه 2 جيجا بايت - هارد ديسك سعه 250 جيجا بايت - امكانيه عمل 9999 نسخه بضغطه واحده - امكانيه الطباعه من خلال فلاشه - مقاس ورق a3 - a4 - a5 - وزن ورق من 70 : 220 جرام - تحمل شهرى حتى 300 الف نسخه -تصوير اسود - طباعه اسود - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره للاستفسار 01117345773 - 0
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|شارع العشرين متفرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099194
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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