اقوى العروض على تكييف ميديا 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لمتنا في البيت متكملش غير بوجوده ومعانا دايماً في كل أوقاتنا الحلوة، ميديا هو أساس لمتنا في أحلى جو. تكييف ميديا ميشن برو 1.5 حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 6800 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييفك على 18 شهر و بدون اى مقدم بـ 430 - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه بس بدلا من 100جنيه ولو عندك تكييفين برضوا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117713
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه