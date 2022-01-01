اقوى العروض على تكييف جري 2022

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقوى العروض على تكييف جري 2022 - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 فكر دايما في الافضل لانك تستاهل الافضل تكييفات جري باقل الاسعار و افضل الخامات تكييف جري باقوي ضمان 5 سنوات علي التكييف بالكامل اسعارنا الان تكييف جري نوفو 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 6900 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسط حتى 18 شهر وبدون مقدم - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60%
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2022
رقم الإعلان: 2117473
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صورة الاعلان: اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مش لازم تخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/1/2022
صورة الاعلان: عروض تكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تغير الفصو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عشان احنا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تنظيف الفل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اجمد عروض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا احنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات مي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض مكييفات فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض مكييفات فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: عروض مكييفات جري جلوري تروبيكال 1.5 حصان بارد 2022 - في القاهرة مصر

عروض مكييفات جري جلوري تروبيكال 1.5 حصان بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز تش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2022 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عاي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع زيادة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: توكيل تكييف فريش في مصر - في القاهرة مصر

توكيل تكييف فريش في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات فر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بدون بلازما 2022 - في القاهرة مصر

عرض تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بدون بلازما 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بمناسبه ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف جري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
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