اقوى العروض على تكييف جري 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 فكر دايما في الافضل لانك تستاهل الافضل تكييفات جري باقل الاسعار و افضل الخامات تكييف جري باقوي ضمان 5 سنوات علي التكييف بالكامل اسعارنا الان تكييف جري نوفو 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 6900 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسط حتى 18 شهر وبدون مقدم - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117473
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه