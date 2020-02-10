اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 150 م اماميه بالدورالارضي+حديقه عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) عرض لفتره محدوده بمقدم 430,000 ج والباقى على 30 شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور