(للبيع)
|اقوي اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق عندك مطبعه شغلك كتير يبقي هي دي المكنه التي تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقووي اله تصوير مستندات ليزر اسود اقووي اله تصوير زيروكس 5875 _ سرعه 75 صوره / الدقيقه _ تكبير 400 % / تصغير 25 % _ تصوير علي الوجهتين اتوماتيك _ امكانيه الطباعه من الفلاشه _ تحمل شهري يصل 300 الف نسخه _ خاصيه التوزيع _ تصوير اسود / طباعه اسود / سكانر الوان _ مناسبه للمطابع / المدارس / الشركات / المكتبات / السنتر التعليمي للاستفسار مع فريق المبيعات 01117345773
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2021
|رقم الإعلان:
|2109021
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
10 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه