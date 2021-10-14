اقووي اله تصوير زيروكس 5875

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقووي اله تصوير زيروكس 5875 - في القاهرة مصر

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اقوي اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق عندك مطبعه شغلك كتير يبقي هي دي المكنه التي تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقووي اله تصوير مستندات ليزر اسود اقووي اله تصوير زيروكس 5875 _ سرعه 75 صوره / الدقيقه _ تكبير 400 % / تصغير 25 % _ تصوير علي الوجهتين اتوماتيك _ امكانيه الطباعه من الفلاشه _ تحمل شهري يصل 300 الف نسخه _ خاصيه التوزيع _ تصوير اسود / طباعه اسود / سكانر الوان _ مناسبه للمطابع / المدارس / الشركات / المكتبات / السنتر التعليمي للاستفسار مع فريق المبيعات 01117345773
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مجدي
التليفون: 01117345733

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العنوان: جسر السويس- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/10/2021
رقم الإعلان: 2109021
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اله تصوير مستندات ليزر الوان xerox 7220 - 25 - في القاهرة مصر

اله تصوير مستندات ليزر الوان xerox 7220 - 25

(للبيع)

- في القاهرة مصر

# شغلك بالالوان مع ارابيا لتجاره محتاج تطبع وتصور بالالوان لمكتبك - شركتك - مدرستك - عيادتك يبقى دى.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/10/2021
صورة الاعلان: تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات - في القاهرة مصر

تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير على ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/9/2021
صورة الاعلان: اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق - في القاهرة مصر

اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عندك مطبعه شغلك كتير يبقى هى دى المكنه الى تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى اله تصوير مستندات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/9/2021
صورة الاعلان: قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

11/9/2021
صورة الاعلان: شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره - في القاهرة مصر

شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى اله تصوير مستندات ليزر الوان للمدارس - المطابع - شركات الدعايه والاعلان - المستشفيات xerox .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/9/2021
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير توشيبا سكنر الوان ليزر - في القاهرة مصر

بيع ماكينات تصوير توشيبا سكنر الوان ليزر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الامكانية: كوبير + برنتر + سكنر+ فيدر + دوبلكس + Network + طباعة من USB انتاجية طباعة وتصوير حتى 15.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/8/2021
صورة الاعلان: TOSHIBA E STUDIO 3555 - في القاهرة مصر

TOSHIBA E STUDIO 3555

(للبيع)

- في القاهرة مصر

زمن تسخين 35 ثانيه مع امكانيه توفير الكهرباء سرعه 35 نسخه / دقيقه تصوير – سكانر – برنتر فيدر – دو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/8/2021
صورة الاعلان: تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات - في القاهرة مصر

تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945 - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شغلك فى تزايد وامان مع شركه ارابيا للتجاره لانها بتقدملك اعلى جوده بسعر مميز احدث اله تصوير مستندا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/8/2021
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