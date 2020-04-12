اقوم بعمل لوجو او شعار وهويه كامله لشركتك بأحترافيه واسعار تنافسيه

(للبيع)
|ساقوم بتصميم شعار الخاص بك بدقة عالية واحترافية بمعايير عالمية - شعار حصري بالكامل بافكار جميلة ومبهرة بشهادة العملاء - الشعار اكبر من مجرد شكل جميل تضعة الشركة على كل ما تقدمة من خدمات او صناعات بل هو شئ عظيم يؤدى وظيفة تمثل قيم الشركات وجذب الجمهور. - الشعار يجب ان يكون ذكيا وملخصا ليكون بسيطا وقابلا للتذكر ومناسب. - نصمم لك ايضا هويه كاملة ذكيه واقتصاديه في الطباعة تليق بشركتك المميزات : * تصميم اكثر من شعار لاتاحة الفرصة لاختيار انسب شعار قد يصل العدد الى 2 او اكثر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسر نور
|التليفون:
|01099989977
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|العنوان:
|الحي السابع- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057929
40 جنيه
40 جنيه
260 جنيه
2 جنيه