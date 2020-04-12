اقوم بعمل لوجو او شعار وهويه كامله لشركتك بأحترافيه واسعار تنافسيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ساقوم بتصميم شعار الخاص بك بدقة عالية واحترافية بمعايير عالمية - شعار حصري بالكامل بافكار جميلة ومبهرة بشهادة العملاء - الشعار اكبر من مجرد شكل جميل تضعة الشركة على كل ما تقدمة من خدمات او صناعات بل هو شئ عظيم يؤدى وظيفة تمثل قيم الشركات وجذب الجمهور. - الشعار يجب ان يكون ذكيا وملخصا ليكون بسيطا وقابلا للتذكر ومناسب. - نصمم لك ايضا هويه كاملة ذكيه واقتصاديه في الطباعة تليق بشركتك المميزات : * تصميم اكثر من شعار لاتاحة الفرصة لاختيار انسب شعار قد يصل العدد الى 2 او اكثر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسر نور
التليفون: 01099989977

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العنوان: الحي السابع- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057929
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