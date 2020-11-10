اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية

(للبيع)
|اشترى محل تجارى50 م فى العاصمة الادارية داخل مول فى #الداونتاون امام #فندقالماسة بسعر متر 25000 للتواصل فون او واتساب 01050083069 #محل_تجارى#العاصمةالادارية /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071933
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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