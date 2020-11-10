اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية

(للبيع)
|بعد النجاح الساحق لشركة RFCO Developmentالراعى العقارى للنادي الاهلى. وبيع جميع والوحدات التجارية في ilmondo compound بالعاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R7. تستعد لاطلاق العرض الاقوى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطرح أميز برج تجارى وادرى بمنطقة #الدونتاون بجوار #فندقالماسة بسعر افتتاحى تنافسى غير مسبوق ولأول مرة امتلك محلك التجارى سعر المتر التجارى يبدأ من 25000ج للاستعلام اتصل الان فون او واتساب على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071932
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