اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بعد النجاح الساحق لشركة RFCO Developmentالراعى العقارى للنادي الاهلى. وبيع جميع والوحدات التجارية في ilmondo compound بالعاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R7. تستعد لاطلاق العرض الاقوى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطرح أميز برج تجارى وادرى بمنطقة #الدونتاون بجوار #فندقالماسة بسعر افتتاحى تنافسى غير مسبوق ولأول مرة امتلك محلك التجارى سعر المتر التجارى يبدأ من 25000ج للاستعلام اتصل الان فون او واتساب على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاصمة الادارية الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071932
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بعد النجاح الساحق لشركة RFCO Developmentالراعى العقارى للنادي الاهلى. وبيع جميع والوحدات التجارية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: محل لقطة 50 م في العاصمة - في القاهرة مصر

محل لقطة 50 م في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#محل 50 متر في #العاصمة_الادارية في ال #R7 امام #النهر_الاخضر ودقايق من #الحي_الحكومي بسعر 750 الف ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تكرر في #العاصمة ب اقل سعر متر للمحلات ف #العاصمة_الادارية من شركة رافكو الراعى العقارى للنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: محل للإيجار 13 متر بعمارات ظباط زهراء مدينة نصر خلف أولاد رجب - في القاهرة مصر

محل للإيجار 13 متر بعمارات ظباط زهراء مدينة نصر خلف أولاد رجب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محل للإيجار 13 متر بعمارات ظباط زهراء مدينة نصر خلف أولاد رجب واجهة 3 متر بمنطقة حيوية بها عمارات بك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,200 جنيه

10/10/2020
صورة الاعلان: امتلك محل 60م بالعاصمة الادارية واستثمر - في القاهرة مصر

امتلك محل 60م بالعاصمة الادارية واستثمر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك في العاصمة الادارية واستثمر وخلي مستقبلك اضمن وافضل في smart mall بجانب المحطة المركزية ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

4/10/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في smart mall بالتقسيط المريح بالعاصمة - في القاهرة مصر

محل للبيع في smart mall بالتقسيط المريح بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية يطل علي اطلالة رائعة للنهر الاخضر من smart mall في منقطة ال down town .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

255,000 جنيه

4/10/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية يطل ع اكبر لاند سكيب بالعاصمة - في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة الادارية يطل ع اكبر لاند سكيب بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل بأطلالة رائعة علي اللاند سكيب والنهر الاخضر وعلي بعد دقائق من محور بن زايد كل ده في smart .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

3/10/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك في مكان مميز في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك في مكان مميز في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية في مول مميز جدا في منطقة ال down town بجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

3/10/2020
صورة الاعلان: عايز محل في العاصمة تعالي smart mall بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

عايز محل في العاصمة تعالي smart mall بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية بأقل سعر للمتر في smart mall بمنطقة ال down town امام فندق الماسة مباش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

216,000 جنيه

30/9/2020
صورة الاعلان: محل للبيع بسعر مميز في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع بسعر مميز في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية الجديدة بسعر مميز جدا في منطقة ال down town بجانب الحي الدبلوماسي والمحطة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

204,000 جنيه

30/9/2020
صورة الاعلان: عشان الفرصة متتعوضش تعالي امتلك محل في العاصمة بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

عشان الفرصة متتعوضش تعالي امتلك محل في العاصمة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عشان فرصتك جتلك لحد عندك اوعي تضيعها وتعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بدون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

616,000 جنيه

30/9/2020
صورة الاعلان: امتلك مطعم في العاصمة وافتح مشروعك الجديد - في القاهرة مصر

امتلك مطعم في العاصمة وافتح مشروعك الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مطعم في العاصمة الادارية وافتح مشروعك الجديد واستثمر في اميز مول في العاصمة في منطقة ال down t.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

304,000 جنيه

29/9/2020
صورة الاعلان: لو عايز كافيه في مكان مميز تعالي ع العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لو عايز كافيه في مكان مميز تعالي ع العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك كافيه في مكان مميز جدا في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بجانب الحي الحكومي والحي الدبلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

442,000 جنيه

29/9/2020
صورة الاعلان: متفكرش تاني وامتلك محل في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

متفكرش تاني وامتلك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

متفكرش تاني وتعالي امتلك محل في العاصمة الادارية واستثمارك هيبقي مضمون 100% ومحلك 70م بأقل مقدم وبال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

784,000 جنيه

29/9/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية علي بعد دقائق من محور بن زايد - في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة الادارية علي بعد دقائق من محور بن زايد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall علي بعد دقائق من محور بن زايد وبجوار فندق الماسة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

255,000 جنيه

28/9/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager