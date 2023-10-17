اقل سعر متر لتوريد و تركيب قواطيع الكومباكت

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Ad Photo: اقل سعر متر لتوريد و تركيب قواطيع الكومباكت - in Cairo Egypt

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نورن ديزاين تقوم بتصميم وتنفيذ الحمامات بما يتناسب مع مساحة المكان ايضاً مع تشكيلة كبيرة من ألوان الكومباكت صيني او هندي المنشأ يتم تنفيذ مشاريعنا فى جميع محافظات مصر (مولات – مدارس – جامعات – فنادق – مطاعم – مستشفيات – نوادي – بنوك – جيمات – وغيرها من المساحات الواسعة نورن ديزاين اسم لكل مشروع لجميع استفسارتكم على : - contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01015021006
Contact The Advertiser:
Contact Name: نور ديزاين
Telephone: 01289668128

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- الدلافه
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246502
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1,000 Pound

17/10/2023
Ad Photo: اقل سعر متر لتوريد و تركيب قواطيع الكومباكت - in Cairo Egypt

اقل سعر متر لتوريد و تركيب قواطيع الكومباكت

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قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة نور ديزاين ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – شركة نور.
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1 Pound

17/10/2023
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17/10/2023
Ad Photo: قرص مطابخ كوريان كورى hanex - in Cairo Egypt

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Location:

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1 Pound

15/10/2023
Ad Photo: قاطوع كومباكت نورن ديزاين - in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت نورن ديزاين

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

شركة نورن ديزاين بتقدم كل مايتمناه الشركات والمصنعين ، القوة الحقيقية تظهر في الاوقات الصعبة، فكن د.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

15/10/2023
Ad Photo: قاطوع كومباكت نورن ديزاين - in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت نورن ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة نور ديزاين من اكبر الشركات المتخصصة فى استيراد و توريد و تركيب الكومباكت hpl (الصيني – الهندى .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

14/10/2023
Ad Photo: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات - in Cairo Egypt

توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كومباكت HPL من نورن ديزاين يستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وبارتيشن حمامات سمك 12 ملى والاك.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه

14/10/2023
Ad Photo: قواطيع وابواب partitions كومباكت - in Cairo Egypt

قواطيع وابواب partitions كومباكت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

احتفالات اكتوبر هتكمل باكبر العروض و الخصومات من نورن ديزاين للكومباكت hpl فواصل حمامات و قواطيع كو.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

13/10/2023
Ad Photo: قواطيع وابواب partitions كومباكت - in Cairo Egypt

قواطيع وابواب partitions كومباكت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت HPL الكومباكت نوع من الخشب الرقائقي المتميز بقدرته على مقاومة النيرا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

11/10/2023
Ad Photo: (قواطيع حمامات - كومباكت HPL - كوريان) - in Cairo Egypt

(قواطيع حمامات - كومباكت HPL - كوريان)

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يستخدم COMPACT HPL في مجال ( قواطيع الحمامات - فواصل المباول - ابواب وقواطيع الحمامات - اوشاش الحمام.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

10/10/2023
Ad Photo: تشطيبات مميزة و اسعار منافسة - in Cairo Egypt

تشطيبات مميزة و اسعار منافسة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ليه تختار شركة متخصصة عموما علشان تشطب بيتك ؟؟ ليه ممكن تختار #تشطيبات_مودرن خصوصا علشان "ت.
Location:

Cairo - Egypt

10,000 Pound

9/10/2023
Ad Photo: (قواطيع حمامات - كومباكت HPL - كوريان) - in Cairo Egypt

(قواطيع حمامات - كومباكت HPL - كوريان)

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مع عروض الصيف من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl بالوان الصيف المتميزة وجودة عالية مش بس عروووض لاء .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

9/10/2023
Ad Photo: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات - in Cairo Egypt

توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يستخدم الكومباكت HPL في العديد من المجالات مثل: قواطيع الحمامات أبواب المكاتب والحمامات المطابخ أقرا.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه

8/10/2023
Ad Photo: فواصل حمامات - ابواب حمامات - قواطيع حمامات من شركة نورن ديزاين - in Cairo Egypt

فواصل حمامات - ابواب حمامات - قواطيع حمامات من شركة نورن ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بص معايا ثواني اقولك شركة نورن ديزاين بنقدملك أعلي خامة وأفضل Finish من الكومباكت HPL اللي هيحل كل .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

7/10/2023
Ad Photo: كومباكت HPL توريد وتركيب قواطيع وأبواب الحمامات - in Cairo Egypt

كومباكت HPL توريد وتركيب قواطيع وأبواب الحمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كومباكت HPL توريد وتركيب قواطيع وأبواب الحمامات بتدور على خامة كومباكت كويسة و اكسسوارات مستوردة و ت.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/10/2023
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