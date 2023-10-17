اقل سعر متر لتوريد و تركيب قواطيع الكومباكت

(For Sale)
|نورن ديزاين تقوم بتصميم وتنفيذ الحمامات بما يتناسب مع مساحة المكان ايضاً مع تشكيلة كبيرة من ألوان الكومباكت صيني او هندي المنشأ يتم تنفيذ مشاريعنا فى جميع محافظات مصر (مولات – مدارس – جامعات – فنادق – مطاعم – مستشفيات – نوادي – بنوك – جيمات – وغيرها من المساحات الواسعة نورن ديزاين اسم لكل مشروع لجميع استفسارتكم على : - contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01015021006
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور ديزاين
|Telephone:
|01289668128
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|Location:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- الدلافه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246502
1,000 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه
1 Pound
1 Pound
1 Pound
10,000 Pound
1 Pound
1 جنيه
1 Pound
1 Pound