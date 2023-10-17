اقل سعر متر لتوريد و تركيب قواطيع الكومباكت

(For Sale)
|قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة نور ديزاين ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – شركة نور ديزاين- المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت :- (صينى – هندى " جرين لام") نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر والبلاد العربية الاكسسوار من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 XDF) كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل ا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور ديزاين
|Telephone:
|01289668128
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- الدلافه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246396
1,000 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه
1 Pound
1 Pound
1 Pound
10,000 Pound
1 Pound
1 جنيه
1 Pound
1 Pound
1 Pound