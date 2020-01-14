اقل سعر للجبسب بورد 110 فقط للمتر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقل سعر للجبسب بورد 110 فقط للمتر - في الدقهلية مصر

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لو عايز تعمل شقتك جبس بورد متشيلش هم التكاليف اختار التصميم و سيب علينا التنفيذ بأجود الخامات و اقل الاسعار 110 جنيه فقط للمتر (شامل كل شئ) 01008170218
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01008170218

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنصورة- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2049048
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع شقة تمليك وقريبة من الخدمات هتلاقيها فى العاصمة الادارية

بتدور ع شقة تمليك وقريبة من الخدمات هتلاقيها فى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك فى العاصمة الادارية تمليك وقريبة من كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات ومستشفيات وملاهى 187م (3 غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: بخصوصية ليس لها مثيل امتلك شقة دوبلكس فى العاصمة الادارية

بخصوصية ليس لها مثيل امتلك شقة دوبلكس فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش الخصوصية وامتلك شقة دوبلكس 280 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +2 مطبخ +تراس كبير +Dressing r.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

292,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعوديه ( الرياض ) : " ****************************** مندوب مبيعات دهانات - شرط خب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: كبس السيلاج فى بالات دورانية

كبس السيلاج فى بالات دورانية

(للبيع)

كبس السيلاج فى بالات دورانية - تقوم هذة الماكينة بكبس السيلاج وتغليفها فى شكل بالات دورانيه باوزان .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: ورق بردئ

ورق بردئ

(للبيع)

لوحات على ورق بردى ،فرعونى وعربى وطبيعى وشعبى وقبطى مع امكانية عمل اى موديل وبورتريه جميع المقاسات ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: للخدمات السياحية

للخدمات السياحية

(فرص)

أبو آدم للسفر و السياحة بنقدملك اسهل و اسرع طرق للسفر و السياحة بجميع انواعها سياحة داخلية سياحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
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صورة الاعلان: _مصنع مبنى مساحة 625 متر

_مصنع مبنى مساحة 625 متر

(للبيع)

_مصنع مبنى مساحة 625 متر مبنى جمالون على مساحة 200 متر بببرج العرب الاسكندريه للبيع مطلوب مليون و400.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: مصنع مستلزمات اطفال

مصنع مستلزمات اطفال

(للبيع)

مصنع مستلزمات اطفال لانتاج سرير اطفال - عجلة - مرجيحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: محل

محل

(للبيع)

على الشارع العمومى امام جامع الهدى ومدرسة الببى سى عرض الشارع حوالى 12متر المساحة 30متر 3*10+غرفة ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: مكتبك بين ايديك في مول sixty العاصمة الادارية الجديدة

مكتبك بين ايديك في مول sixty العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

دلوقتي مكتبك هتقدر تستثمر فيه براحتك داخل مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وبدون مقدم وبدون فوائد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: اقوي عروض الكاميرات الامريكية Honeywell منIBC

اقوي عروض الكاميرات الامريكية Honeywell منIBC

(للبيع)

2 كاميرا دوم +2 كاميرا BOX + جهاز تسجيل رقمى فقط ب800 جنيها لفترة محدودة جدا خصم 40 % .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall

محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall

(للبيع)

دلوقتى هتقدرتستثمر وتمتلك عيادة 50م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية باميز تقاطع.
العنوان:

القاهرة - مصر

400,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall

وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall

(للبيع)

وفر فلوسك وادفع اول قسط ليك من الايجار وامتلك عيادتك بParis East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 60م واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

480,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول

ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول

(للبيع)

بدايتك صح بامتلاك محلك التجارى فى باريس مول بواجهه بانورامية مميزة وكمان بموقع مميز مابين R3 و R2 اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية

(للبيع)

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

874 جنيه

14/1/2020
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