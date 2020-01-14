اقل سعر للجبسب بورد 110 فقط للمتر

(فرص)
|لو عايز تعمل شقتك جبس بورد متشيلش هم التكاليف اختار التصميم و سيب علينا التنفيذ بأجود الخامات و اقل الاسعار 110 جنيه فقط للمتر (شامل كل شئ) 01008170218
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01008170218
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|العنوان:
|المنصورة- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049048
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