اقل سعر لتكييف كاريير بارد ساخن 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكييف كاريير دلوقتي في عروض ديسمبر باقل سعر في مصر.عرض قوي لمده محدوده دلوقتي تكييف كاريير اوبتيماكس برو 1.5حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 7350 جنيه و تكييف كاريير اوبتيماكس برو 1.5حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 7650 جنيه و مش بس كده كمان تقدر تقسط تكييفك لمده 18 شهر بدون مقدم - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60%