اقل سعر لتكييف كاريير بارد ساخن 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكييف كاريير دلوقتي في عروض ديسمبر باقل سعر في مصر.عرض قوي لمده محدوده دلوقتي تكييف كاريير اوبتيماكس برو 1.5حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 7350 جنيه و تكييف كاريير اوبتيماكس برو 1.5حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 7650 جنيه و مش بس كده كمان تقدر تقسط تكييفك لمده 18 شهر بدون مقدم - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115829
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه