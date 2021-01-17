اقل سعر في السوق

(للبيع)
|دوبلكس 280 متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* 👈موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة بأقل سعر 👈بـ999,000 ج كااش استلام خلال 👈3 شهوور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقة الثالثة- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|999,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080294
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