اقل سعر في السوق

(للبيع)
|شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة بأقل سعر 👈عرض خصم 50,000ج ب 👈770,000 كاش بدل من 820,000 لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقة الثالثة- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|770,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075418
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