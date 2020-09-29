اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* 👈موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة بأقل سعر 👈بـ999,000 ج كااش استلام خلال 👈3 شهوور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )