اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله

(للبيع)
|دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* 👈موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة بأقل سعر 👈بـ999,000 ج كااش استلام خلال 👈3 شهوور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|- المنطقة الثالثة
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072065
109,000 جنيه
اتصل
300 جنيه