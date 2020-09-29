اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله

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صورة الاعلان: اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله - في القليوبية مصر

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دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* 👈موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة بأقل سعر 👈بـ999,000 ج كااش استلام خلال 👈3 شهوور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01006636646

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المنطقة الثالثة
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072065
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