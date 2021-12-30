اقل ايجار في القاهرة|تويوتا كوستر 2022

(للإيجار)
|استئجار باص كوستر 24/21 لخدمات نقل الافراد وخدمات الندوات والمؤتمرات وخدمات الليموزين بخصم يصل الي50% . كل ماعليك هو تحديد معياد الرحلة ذهاب وعوده ونقاط الالتقاء والباقى علي ليموزين مصر كما ان ليموزين مصر بطريقه سهلة ومبسطة ولنا اكتر من طريقة للدفع لنسهل علي عملائنا افضل الطرق . للحجز والاستعلام :01102106655
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117370
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