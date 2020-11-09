اقفال وكوالين

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب، يوجد لدينا الأقفال والكوالين قفل باب الكتروني بشاشة تاتش وبصمة الإصبع، وفيها مزودات كهرباء التي توفر استهلاك الكهرباء، ومتوفر لدينا كل أنواع وموديلات الأقفال والكوالين، ويمكنك أيضا تزويده بجهاز تحكم عن بعد لزيادة الأمان، ويمكنك الدخول بالرقم السري أو بالبصمة، ولدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع أنحاء المملكة السعودية، وفروعنا:الرياض،القصيم،جدة.ولدينا فروع في البحرين. للتواصل عبر الواتساب: