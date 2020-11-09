اقفال وكوالين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقفال وكوالين - في السعودية

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نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب، يوجد لدينا الأقفال والكوالين قفل باب الكتروني بشاشة تاتش وبصمة الإصبع، وفيها مزودات كهرباء التي توفر استهلاك الكهرباء، ومتوفر لدينا كل أنواع وموديلات الأقفال والكوالين، ويمكنك أيضا تزويده بجهاز تحكم عن بعد لزيادة الأمان، ويمكنك الدخول بالرقم السري أو بالبصمة، ولدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع أنحاء المملكة السعودية، وفروعنا:الرياض،القصيم،جدة.ولدينا فروع في البحرين. للتواصل عبر الواتساب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
القليوبية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071733
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(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

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5/10/2020
صورة الاعلان: مكائن عد نقود - في السعودية

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(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

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4/10/2020
صورة الاعلان: خزنات كورية - في السعودية

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(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

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4/10/2020
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