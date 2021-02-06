اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)
|اقفال وموفرات كهربائية وكوالين الكترونية تقنية الجيل الثالث للفاندق والشقق المفروشة قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة إصبع وموفرات الكهرباء تعمل بالكارت والمفتاح العادي في حالة للطوارئ كما تتميز الأقفال بسهولة الاستخدام فيمكن الدخول بالبصمة أو الرقم السري، بضمان عامان ضد عيوب الصناعة ويوجد لدينا خدمة التدريب والبرمجة والتركيب والصيانة يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة، فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083096
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