اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

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نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء التي توفر لك استهلاك الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاقفال و الكوالين وجميع الموديلات ويمكن تزويده بجهاز تحكم عن بعد للامان و يمكن الدخول بالبصمة او الرقم السري ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا بالرياض – القصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2020
رقم الإعلان: 2077365
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الباركود والفواتير الفورية - في الرياض السعودية

طابعة الباركود والفواتير الفورية

(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

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24/12/2020
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

1 ريال

24/12/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه - في الرياض السعودية

بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات انذار المتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتعامل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/12/2020
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صورة الاعلان: بوابات افراد - في الرياض السعودية

بوابات افراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لنقدم لكم بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحلات التجارية والسوبر ماركت، ويمكنك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: حواجز افراد متحركة - في الرياض السعودية

حواجز افراد متحركة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباش.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع - في الرياض السعودية

جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ماكينة كاشير تاتش اسكرين +درج نقدية +طابعة+ايصالات +قارئ باركود تصميم عصري وذكي ومتوفر لدينا ايضاطاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية - في الرياض السعودية

شاشات عرض تفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة التعامل نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاش.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: أكسس كنترول للتحكم في الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

أكسس كنترول للتحكم في الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة ديجيتال - في الرياض السعودية

ترمومتر قياس حرارة ديجيتال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/12/2020
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