اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)
|نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء التي توفر لك استهلاك الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاقفال و الكوالين وجميع الموديلات ويمكن تزويده بجهاز تحكم عن بعد للامان و يمكن الدخول بالبصمة او الرقم السري ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا بالرياض – القصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077365
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1 ريال
1 ريال
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