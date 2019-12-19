اقفال وكوالين الكترونيه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونيه - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

نقدم لكم توريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب ومكاتب الدوائر الحكومية والمكاتب الخاصة والمنازل . يمكن ايضا استبدال الكوالين القديمة والاقفال دون اعادة حفر الباب. متوفر عندنا: 1- الاقفال الكترونيه بجميع انواعها (كروت، ارقام سرية، و بصمه الاصبع). ESS 2- موفر الطاقة كهربائية 3- جهاز انكودر لتشفير الكروت اسعارنا تبدا من 350 ريال مع ضمان سنتان فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ونشحن الى جميع المحافظات والمدن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045729
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/12/2019
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الفنادق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية توريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/12/2019
صورة الاعلان: كاشف الشنط x-ray - في الرياض السعودية

كاشف الشنط x-ray

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف الشنط x-ray كاشف الشنط - كاشف حقائب - جهاز اكس راى للكشف فى الشنط -X-ray Baggage كاشف الشنط -.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: بوابات إلكترونية للسيارات - في الرياض السعودية

بوابات إلكترونية للسيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإن.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: شاشات الكاشير وبرامج المطاعم - في الرياض السعودية

شاشات الكاشير وبرامج المطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: بوابات امنية - في الرياض السعودية

بوابات امنية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات امنية ضد سرقة الملابس والعطورات _لدينا بوابات الكترونية ذات تقنية عالية ومتطورة لكشف سرقة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى - في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم Interactive digital display screens and contro.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: مصدات امنية وحواجز شوكية - في الرياض السعودية

مصدات امنية وحواجز شوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مصدة أرضية صناعة وطنية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه) - في الرياض السعودية

اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه)

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقه - في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة تريب صفوف الانتظار جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/12/2019
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن -ترجع اهمية البوابات عم وما في ذيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة ترتيب صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة تريب صفوف الانتظار جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager