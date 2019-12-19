اقفال وكوالين الكترونيه

نقدم لكم توريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب ومكاتب الدوائر الحكومية والمكاتب الخاصة والمنازل . يمكن ايضا استبدال الكوالين القديمة والاقفال دون اعادة حفر الباب. متوفر عندنا: 1- الاقفال الكترونيه بجميع انواعها (كروت، ارقام سرية، و بصمه الاصبع). ESS 2- موفر الطاقة كهربائية 3- جهاز انكودر لتشفير الكروت اسعارنا تبدا من 350 ريال مع ضمان سنتان فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ونشحن الى جميع المحافظات والمدن