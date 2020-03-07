اقفال وكوالين الكترونية

(للبيع)
|كن مطمئن وأنت بمنزلك أو بالخارج نوفر لكم أحدث انواع الأقفال الإلكترونية بتقنيات حديثة وأمنة وموفرات الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاقفال والكوالين وجميع الموديلات ويمكن الدخول بالبصمة او الرقم السري ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا بالرياض – القصيم – جدة – الخبر – خميس مشيط ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|966501194443
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055255
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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