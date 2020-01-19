اقفال فنادق الكترونيه

(للبيع)
|قفال الفنادق والكوالين Security Locks , Hotel Locks وموفرات الكهرباء Locks hotels saving electricityاقفال الفنادق الاليكترونية سوف توفر لك اكثر من 50 % من استهلاكك بالكهرباء فمن خلال شركة رحاب التنمية وحلولها المبتكرة سوف نوفر على المنشأة استهلاكها من الكهرباء لما في الاقفال من مميزات تجعلها الافضل ويمكنكم الاطلاع والاستفسار عن كيفية توفير تلك الاقفال الطاقة تواصل مع رحاب التنمية الان انت الان تشاهد التصنيف اقفال الفنادق ويضم المنتجات التالية اقفال ابواب الكترونية للتواصل0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ghadeer
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049781
1 ريال
4 ريال
3 ريال
5 دولار
2 ريال
8 ريال
4 ريال
5 دولار
1 ريال
5 ريال
4 ريال
5 ريال
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