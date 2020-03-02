اقفال الفنادق والكوالين

اقفال وكوالين قفل الباب الاكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاقفال و الكوالين وجميع الموديلات ويمكن تزويده بجهاز تحكم عن بعد للامان و يمكن الدخول بالبصمة او الرقم السري ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا بالرياض – القصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام/0598595082