اقفال الفنادق والكوالين

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تفاصيل الإعلان
اقفال وكوالين قفل الباب الاكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاقفال و الكوالين وجميع الموديلات ويمكن تزويده بجهاز تحكم عن بعد للامان و يمكن الدخول بالبصمة او الرقم السري ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا بالرياض – القصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام/0598595082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0598595082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054761
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20/2/2020
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16/2/2020
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