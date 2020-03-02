اقفال الفنادق والكوالين

(للبيع)
|اقفال وكوالين قفل الباب الاكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاقفال و الكوالين وجميع الموديلات ويمكن تزويده بجهاز تحكم عن بعد للامان و يمكن الدخول بالبصمة او الرقم السري ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة فروعنا بالرياض – القصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام/0598595082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054761
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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