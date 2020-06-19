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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افضل موقع لاعلانات الاثاث والموبيليا - في دمياط مصر

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لوعندك معرض مفروشات او اجهزة منزلية وعاوز تعمل تسويق وتعلن عن منتجاتك انضم الينا في سوق الموبيليا افضل المعارض للاثاث المودرن والكلاسيك كلها جمعناها في مكان واحد انضم الينا وتقدر تعرض منتجاتك وصور معرضك افضل موقع اعلانات مبوبة بيع وشراء الأثاث والاجهزة المنزلية سوق الموبيليا دوت كوم موقع اتعمل مخصوص عشانك اعلن فيه عن منتجاتك وبنضمن ليك الالاف المشاهدات من الزوار والباحثين عن المفروشات والاجهزة المنزلية فى كامل محافظات مصر . /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوق الموبيليا
التليفون: 01550500

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - دمياط
دمياط -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2020
رقم الإعلان: 2061038
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

(للبيع)

فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أ.
العنوان:

الغربية - مصر

500,000 جنيه

19/6/2020
صورة الاعلان: سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل

(للبيع)

فرصة لأصحاب الذوق الراقى سجادة حائط صوف تحفة قديمة نادرة طراز أندلسى تمتاز بدقة التفاصيل وروعتها ( أ.
العنوان:

الغربية - مصر

50,000 جنيه

19/6/2020
صورة الاعلان: قواطيع وفواصل الحمامات الكومباكت HPL

قواطيع وفواصل الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)

الكومباكتHPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات ويستخدم فى : 1- قواطيع الحمامات 2- فواصل الحمام.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

19/6/2020
صورة الاعلان: استثمر في العاصمة الادارية وامتلك محل بدون مقدم

استثمر في العاصمة الادارية وامتلك محل بدون مقدم

(للبيع)

استثمر في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك محلك التجاري في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

557,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع في العاصمة الجديدة بدون مقدم وبخصم 10%

عيادة للبيع في العاصمة الجديدة بدون مقدم وبخصم 10%

(للبيع)

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض في الحي المالي والحكومي امام وزارة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة بدون فوائد

انتهز الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة بدون فوائد

(للبيع)

انتهر الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة الادارية الجديدة وكبر شركتك في مول sixty امام وزارة المالية مباش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

18/6/2020
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صورة الاعلان: يوجد كميات كبيرة سكر الدلتا تعاقد مع شركات

يوجد كميات كبيرة سكر الدلتا تعاقد مع شركات

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد كميات كبيرة سكر الدلتا تعاقد مع شركات التوريدات مصانع الحلويات .
العنوان:

المنوفية - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: بيع اثاث

بيع اثاث

(للبيع)

حجرة نوم وصالون خشب زان.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

اتصل

18/6/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب

(للبيع)

شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة علي اجمل فيو للاند سكيب وفي وسط امن وحراسة 24 ساعة واولا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية

امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وسط الخدمات الترفيهية وفرح اولادك وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

132,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

(للتقسيط)

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر واستمتع بالهدوء والاستجمام وقضي الويك اند براحتك في اي وقت واستثما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر

غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر وغير مودك كل يوم وصيف مع صحابك طول ايام السنة وامتلك شاليهك 75م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: Special picking flowers زهور قطف مميزة

Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للبيع)

تتشرف شركة الفيروز للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/6/2020
صورة الاعلان: Special picking flowers زهور قطف مميزة

Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للبيع)

تتشرف شركة زين للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/6/2020
صورة الاعلان: Special picking flowers زهور قطف مميزة

Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للشراء (مطلوب))

تتشرف شركة النور للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق.
العنوان:

القليوبية - مصر

اتصل

18/6/2020
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