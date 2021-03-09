افضل مشروع ماكينة البخار لتنظيف وغسيل سيارات

(للبيع)

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صورة الاعلان: افضل مشروع ماكينة البخار لتنظيف وغسيل سيارات - في أبو ظبي الإمارات

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إعلان جديد اجود ماكينة غسيل السيارات بالبخار للبيع دراسة جدوى مختصرة ل"مشروع مغسلة سيارات بالبخار": تأتي أهمية المشروع من كونه يوفر في استهلاك الماء والمحافظة على البيئة ويقوم بتنظيف جميع أجزاء السيارة من فرش وموتور وخلافه وبلتر ماء واحد فقط منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziadghaly2002
التليفون: 01271610621

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ابوظبي- ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086680
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق م.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق م.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | الكرامة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | الكرامة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | الكرامة أبوظبي الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق مقسمة كالآتي : 6 شقق مكونة من : غر.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | الكرامة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | الكرامة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | الكرامة أبوظبي الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق مقسمة كالآتي : 6 شقق مكونة من : غر.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغاس.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغاس.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي

للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 أستديو مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي

للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 أستديو مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس -.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس -.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ومجلس لكل فيلا | المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ومجلس لكل فيلا | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ومجلس لكل فيلا | المرور أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نو.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ومجلس لكل فيلا | المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ومجلس لكل فيلا | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ومجلس لكل فيلا | المرور أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نو.
القسم: 

اتصل

9/3/2021
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