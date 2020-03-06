افضل مبرد مياة سبيل للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افضل مبرد مياة سبيل للبيع - في الشرقية مصر

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اسعار مبردات مياة السبيل للطرق والمساجد والمستشفيات والكنائس والمؤسسات والشركات يتوفر جميع الاحجام من ٢ حنفية الى ٥ حنفية يتميز الكولدير بموتور قوى يتحمل الاستخدام المستمر بدون اعطال والجسم الخارجى استيل كروم غير قابل للصدأ وبتاخد مع الكولدير ضمان سنة كامله عل الجهاز بالكامل يتميز بصغر الحجم وبه شاسية من الحديد لحماية الكولدير وبه ترومستات من ١ الى ٧ للتحكم فى درجة حرارة الكولدير للمزيد اتصل بنا الان واتس او اتصال 01004761907 01114244472
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير
التليفون: 01004761907

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- GAZI
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/3/2020
رقم الإعلان: 2055229
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صورة الاعلان: مبرد مياة سبيل - في الشرقية مصر

مبرد مياة سبيل

(للبيع)

- في الشرقية مصر

مبرد السبيل وقف للخير لك ولمن تحب _ ضمان عام 01004761907 01114244472.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

6/3/2020
صورة الاعلان: كولدير اشترى وانت مكانك باحسن عروض مبرد افضل صدقة - في الشرقية مصر

كولدير اشترى وانت مكانك باحسن عروض مبرد افضل صدقة

(للبيع)

- في الشرقية مصر

كولدير تمتع وانت مكانك باحسن عروض مبرد افضل صدقة افضل صدقة جارية ضمان سنة ٢و٣و٤و&#.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: احجز كولدير ومبردات السبيل - في الشرقية مصر

احجز كولدير ومبردات السبيل

(للبيع)

- في الشرقية مصر

كولدير ومبردات سبيل للبع 2و3و4و5 حنفية للطرق والمصانع والمساجد 01004761907 01114244472.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: للحجز كولدير السبيل الصدقة الجارية - في الشرقية مصر

للحجز كولدير السبيل الصدقة الجارية

(للبيع)

- في الشرقية مصر

اشترى كولدير ومبردات السبيل للطرق والمساجد 01004761907.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: اسعار مبرد وكولدير السبيل - في الشرقية مصر

اسعار مبرد وكولدير السبيل

(للبيع)

- في الشرقية مصر

كولدبر ومبردات الطرق والمساجد 01004761907.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: اشترى كولدير مياة السبيل - في الشرقية مصر

اشترى كولدير مياة السبيل

(للبيع)

- في الشرقية مصر

اسعار كولدير ومبردات السبيل للطرق والمساجد 01004761907 01114244472.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

6/2/2020
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صورة الاعلان: كولدير سارع بحجز افضل الصدقات والسبيل - في الشرقية مصر

كولدير سارع بحجز افضل الصدقات والسبيل

(للبيع)

- في الشرقية مصر

سارع بحجز افضل الصدقات والسبيل ضمان سنة للطرق والمساجد 01004761907 01114244472.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: حصريا كولدير ومبردات سبيل للبيع - في الشرقية مصر

حصريا كولدير ومبردات سبيل للبيع

(للبيع)

- في الشرقية مصر

حصريا كولدير ومبردات سبيل للبيع 01004761907 ضمان عام كامل موتور ايطالى نصف حصان 01114244472 0100476.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

4/1/2020
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