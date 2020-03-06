افضل مبرد مياة سبيل للبيع

اسعار مبردات مياة السبيل للطرق والمساجد والمستشفيات والكنائس والمؤسسات والشركات يتوفر جميع الاحجام من ٢ حنفية الى ٥ حنفية يتميز الكولدير بموتور قوى يتحمل الاستخدام المستمر بدون اعطال والجسم الخارجى استيل كروم غير قابل للصدأ وبتاخد مع الكولدير ضمان سنة كامله عل الجهاز بالكامل يتميز بصغر الحجم وبه شاسية من الحديد لحماية الكولدير وبه ترومستات من ١ الى ٧ للتحكم فى درجة حرارة الكولدير للمزيد اتصل بنا الان واتس او اتصال 01004761907 01114244472