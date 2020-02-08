افضل كورس تبريد وتكيييف

الكورس المتكامل في تركيب وصيانة التبريد والتكييف الكورس يبدا معك من البداية بشرح المصطلحات ويقوم بربطها بالواقع العملي وذلك بتعلم انظمة التكييف بانواعها المختلفة مثل الاسبليت - الشباك- انظمة التكييف المركزي_D x_+ الشيلر _انظمة التبريد والتجميد من ثلاجات وفليزرات وغرف تبريد وتجميد تعريف الدوائر الكهربائية والميكانيكية وتشخيص الاعطال وطرق علاجها - ودعم فني مدي الحياة تقدر تستفاد منه بعد الانتهاء من الكورس وامكانيه لاعاده الكورس مجانا يعني معانا من البدايه الي الاحتراف (تدريب-تعليم- تشغيل- دعم ف