افضل فرصه استثمار وربح بالعاصمه الاداريه

احصل علي مكتبك بقلب العاصمه الاداريه بلوكيشن مميز ف الداون تاون افضل مواقع حى Downtown على المدخل الرئيسى لحى ال Downtown من فندق الماسه او البنك المركزى *يقع المشروع على 3 نواصى شارع 70 متر و شارعين 40 متر*