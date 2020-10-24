افضل فرصه استثمار وربح بالعاصمه الاداريه

(للبيع)
|احصل علي مكتبك بقلب العاصمه الاداريه بلوكيشن مميز ف الداون تاون افضل مواقع حى Downtown على المدخل الرئيسى لحى ال Downtown من فندق الماسه او البنك المركزى *يقع المشروع على 3 نواصى شارع 70 متر و شارعين 40 متر*
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01020268946
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|العنوان:
|- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078049
10,000 جنيه
6,000 جنيه
5,000 جنيه