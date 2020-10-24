افضل فرصه استثمار وربح بالعاصمه الاداريه

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تفاصيل الإعلان
احصل علي مكتبك بقلب العاصمه الاداريه بلوكيشن مميز ف الداون تاون افضل مواقع حى Downtown على المدخل الرئيسى لحى ال Downtown من فندق الماسه او البنك المركزى *يقع المشروع على 3 نواصى شارع 70 متر و شارعين 40 متر*
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed
التليفون: 01020268946

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العنوان: - العاصمه الاداريه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078049
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