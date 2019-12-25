افضل فرصة استثمارية هتلاقيها فى العاصمة الادارية

فرصتك للاستثمار جت لحد عندك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالقرب من النهر الاخضر ومطاعم وكافيهات ومولات ونادى صحى عشان تعيش احلى رفاهية كل ده باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية والحق افضل استثمار ليك