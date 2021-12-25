افضل شركه سباكه بالمدينه المنوره بخصم25%

(فرصة عمل)
|شركة خدمات منزلية لديها افضل سباك بالمدينة المنورة يعتني بالسباكة في الممتلكات الخاصة بك. يتم تنفيذ جميع خدمات السباكة من قبل السباكين الودودين وذوي الخبرة والمهذبين. عندما تتسرب الأنابيب أو تحتاج تركيبات السباكة إلى الاستبدال أو يختنق المرحاض ، فإن السباكين لدينا على استعداد للمساعدة. افضل سباك في المدينه المنوره،رقم سباك بالمدينه المنوره،سباك المدينة،سباك المدينة المنورة،سباك بالمدينة،سباك بالمدينة المنورة،سباك بالمدينة المنورة المدينة المنورة،سباك بالمدينة المنورة حراج،سباك بالمدينه،سباك بالم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة خدمات منزلية
|التليفون:
|0590806623
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116637
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