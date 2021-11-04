افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة

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تفاصيل الإعلان
افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل الخامات بأقل الاسعار افارول مصنع – بدلة عمال قطعتين – تيشرت بشريط عاكس – بنطلون عمال مصانع – فيست مهندسين لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110083
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج وي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: شركات ملابس طبية - بالطو طبيب - في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية - بالطو طبيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية - بالطو طبيب 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) مصانع يونيفورم تيشيرت بولو مصانع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

01200561116 caps graduation شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
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