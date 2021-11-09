افضل شركة غسيل سيارات بالمنزل

(للبيع)
|غسيل سياراتمتنقل الكويت أمام المنزل 60701175 ☎ شركة غسيل سيارات متنقلة خدمة منازل تنظيف الكشنات بوليش خشن وناعم تلميع الليتات تلميع التواير وتلميع الرنجات وتعطير السيارة مواد عالمية عمالة مدربة سرعه في الوصول داخل مناطق الكويت تنظيف السيارات خدمة منازل - غسيل وتلميع السيارات شركة برو ون ووش هى إحدي أفضل شركات غسيل السيارات بالمنزل شركة غسيل سيارات متنقل برو ون ووش هي شركة متخصصة في خدمات غسيل السيارات أمام المنزل خدمات غسيل سيارات خارجي بوليش خشن وناعم تلميع الليتات تلميع التواير تلميع الرنجات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه مارك ووش لتجاره العامه
|التليفون:
|55570183
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|العنوان:
|مجمع البسام 3 شارع 17 شارع ابن خالدون حول- ابن خالدون
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 دينار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110995
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