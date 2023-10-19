افضل شركات تنظيف المنازل في التجمع الخامس

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: افضل شركات تنظيف المنازل في التجمع الخامس - in Giza Egypt

Click on Photo to Enlarge

شركة نظافة في التجمع الخامس “كوين سيرفيس ” لخدمات النظافة cleaning. تقدم لك ايضا عروض اسعار شركات النظافة حيث تعتبر من افضل الشركات الكبرى المتاحة والمتميزة بالمنطقة ، لاختيار كافة أعمال خدماتنا المتكاملة في مجال تنظيف المنازل ولكافة الخدمات المنزلية. حريصون على إرضاء العميل وسوف نستمع إلى متطلباتك باهتمام ودقة. كما تعمل شركتنا على تخفيض كبير في الأسعار والتكاليف مع افضل عروض اسعار شركات النظافة في القاهرة حتى يخفف الأعباء عن جميع عملائنا الكرام، بسبب غلاء الأسعار نساعد في الحصول على الخدمة ا
Contact The Advertiser:
Contact Name: Queenservices
Telephone: 01027904477

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: القاهرة_التجمع الخامس- التجمع
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,500 Pound
Posting Date: 19/10/2023
Ad Number: 2246601
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: افضل عروض اسعار شركات النظافة في القاهرة – أفضل خدمات بأقل أسعار كوين سيرفي - in Giza Egypt

افضل عروض اسعار شركات النظافة في القاهرة – أفضل خدمات بأقل أسعار كوين سيرفي

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة نظافة في بالقاهرة “كوين سيرفيس ” لخدمات النظافة cleaning. تقدم لك ايضا عروض اسعار شركات النظافة.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

19/10/2023
Ad Photo: شركة كوين سيرفيس لتنظيف المنازل بالجيزة وكافة الخدمات المنزلية,حللك الامثل - in Giza Egypt

شركة كوين سيرفيس لتنظيف المنازل بالجيزة وكافة الخدمات المنزلية,حللك الامثل

(For Sale)

- in Giza Egypt

إذا كنت تبحث عن مكتب شغالات في مصر، وترغب في البحث عن مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة في مهنتهم لعدة مهام.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

13/10/2023
Ad Photo: مكتب شغالات و مربيات اطفال و خدم جليسات مسنين فى مصر_كوين سيرفيس - in Giza Egypt

مكتب شغالات و مربيات اطفال و خدم جليسات مسنين فى مصر_كوين سيرفيس

(For Sale)

- in Giza Egypt

مكتب خدم كوين سيرفيس توفير العمالة المنزلية الاجنبية مكتب شغالات فى مصر لدينا جميع العمالة المنزلية .
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

9/10/2023
Ad Photo: مؤسسةكوين سيرفيس لافضل عاملات التنظيف - in Giza Egypt

مؤسسةكوين سيرفيس لافضل عاملات التنظيف

(For Sale)

- in Giza Egypt

مؤسسة كوين سيرفيس لافضل عاملات التنظيف والترتيب نوفر عاملات عربيات او اجنبيات مدربات على فنون التنظ.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

5/10/2023
Ad Photo: مؤسسةكوين سيرفيس لافضل عاملات التنظيف - in Giza Egypt

مؤسسةكوين سيرفيس لافضل عاملات التنظيف

(For Sale)

- in Giza Egypt

مؤسسة كوين سيرفيس لافضل عاملات التنظيف والترتيب نوفر عاملات عربيات او اجنبيات مدربات على فنون التنظ.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

5/10/2023
Ad Photo: ظٹطھظˆظپط± ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھ طھظ†ط¸ظٹظپ ط¨ط®ط¨ط±ط© ط¹ط§ظ„ظٹط© ط§ط¬ط§ظ†ط¨ ظˆظ…طµط±ظٹط§طھ - in Giza Egypt

ظٹطھظˆظپط± ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھ طھظ†ط¸ظٹظپ ط¨ط®ط¨ط±ط© ط¹ط§ظ„ظٹط© ط§ط¬ط§ظ†ط¨ ظˆظ…طµط±ظٹط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

لدينا عاملات لتقديم خدمة التنظيف و الترتيب اليومي يتوفر خادمات على مستوى عالي لتنظيف المنازل والمكا.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

5/10/2023
Ad Photo: شركة كوين سيرفيس لخدمات المنازل - in Giza Egypt

شركة كوين سيرفيس لخدمات المنازل

(For Sale)

- in Giza Egypt

مكتب خدم Queenservices توفير العمالة المنزلية الاجنبية مكتب شغالات فى مصر لدينا جميع العمالة المنزلي.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

26/9/2023
Ad Photo: Noor Al-Islam Home Services Office نور الأسلام للخدم - in Giza Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office نور الأسلام للخدم

(For Sale)

- in Giza Egypt

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غيني.
Location:

Giza - Egypt

500 Pound

29/8/2023
Ad Photo: Queen services افضل مكتب خدم في مصر كوين سيرفيس - in Giza Egypt

Queen services افضل مكتب خدم في مصر كوين سيرفيس

(For Sale)

- in Giza Egypt

مكتب خدم Queenservices توفير العمالة المنزلية الاجنبية مكتب شغالات فى مصر لدينا جميع العمالة المنزلي.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

27/8/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Giza Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Giza Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط 0226365179_01000488023 _ 01115190610 للعمل مع أسرة . تنظيف.
Location:

Giza - Egypt

500 Pound

25/8/2023
Ad Photo: أفضل مكتب خادمات في مصر - in Giza Egypt

أفضل مكتب خادمات في مصر

(For Sale)

- in Giza Egypt

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب خادمات في مصر أو عروض خادمات من شركات نظافة في مصر متخصصة، وتريد البحث عن .
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

23/8/2023
Ad Photo: Noor Al-Islam Home Services Office ظ†ظˆط± ط§ظ„ط£ط³ظ„ط§ظ… - in Giza Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office ظ†ظˆط± ط§ظ„ط£ط³ظ„ط§ظ…

(For Sale)

- in Giza Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى ال.
Location:

Giza - Egypt

500 Pound

23/8/2023
Ad Photo: نور الأسلام للشغالات الأجانب أفارقة وشرق أسيا - in Giza Egypt

نور الأسلام للشغالات الأجانب أفارقة وشرق أسيا

(Job request)

- in Giza Egypt

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غيني.
Location:

Giza - Egypt

500 Pound

17/8/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager