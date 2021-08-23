افضل جهاز مناداة للمستشفيات nurse call

(للبيع)
|افضل وسيلة للتواصل السريع والسهل بين المريض والممرضة جهاز ونظام استدعاء الممرضة بالمستشفى nurse call system hospital wireless patient wireless اجهزة وانظمة استدعاء التمريض nurse call components of wireless nurse call system hospital wireless nurse call hospital intercom system افضل وسيلة لرفع كفاءة الخدمة فى المستشفيات حيث يقوم باظهار رقم الغرفة والسرير على لوحة البيان الموجودة بغرفة التمريض بما يسمح بتقديم افضل واسرع رعاية وخدمة توريد وتركيب لجميع انحاء المملكة ضمان عامين 0564291869
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
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|العنوان:
|القصيم- بريدة
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103244
14,000 ريال
14,000 ريال
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1 دولار
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966 ريال
1 ريال
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290 ريال
1,500 ريال
400 ريال
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1,500 ريال
1,400 ريال