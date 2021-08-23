افضل جهاز مناداة للمستشفيات nurse call

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افضل جهاز مناداة للمستشفيات nurse call - في القصيم السعودية

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افضل وسيلة للتواصل السريع والسهل بين المريض والممرضة جهاز ونظام استدعاء الممرضة بالمستشفى nurse call system hospital wireless patient wireless اجهزة وانظمة استدعاء التمريض nurse call components of wireless nurse call system hospital wireless nurse call hospital intercom system افضل وسيلة لرفع كفاءة الخدمة فى المستشفيات حيث يقوم باظهار رقم الغرفة والسرير على لوحة البيان الموجودة بغرفة التمريض بما يسمح بتقديم افضل واسرع رعاية وخدمة توريد وتركيب لجميع انحاء المملكة ضمان عامين 0564291869
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

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العنوان: القصيم- بريدة
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103244
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعو

وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعو

(فرصة عمل)

*وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية أمريكية و أسيوية بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : H.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: A male employees is required to work in a company in the Kingdom of the Sa

A male employees is required to work in a company in the Kingdom of the Sa

(فرصة عمل)

#jobs_in_Saudi_Arabia A male employees is required to work in a company in the Kingdom of the Saudi.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول السيارات الكترونية

بوابات دخول السيارات الكترونية

(للبيع)

عرض خاص على بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات (مواقف السيارات) بوابة بارير اتوماتيكية - بوابة جر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/8/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وتنظيم الأدوار

أجهزة صفوف الأنتظار وتنظيم الأدوار

(للبيع)

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الجيزة - السعودية

1 دولار

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب تكاليف لكبري شركات الملابس بمدينة جدة – السعودية

مطلوب محاسب تكاليف لكبري شركات الملابس بمدينة جدة – السعودية

(فرصة عمل)

لكبري شركات الملابس بمدينة جدة محاسب تكاليف الشروط -خبره من 3 الي 5 سنوات بالشركات الصناعيه -خبره ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصصم اننميشن و كركتر

مطلوب مصصم اننميشن و كركتر

(فرصة عمل)

السلام عليكم نحتاج مصمم انميشن عمل كركترات فيديو انميشن و اخر يجيد برنامج ال انريل انجن باحتراف.
العنوان:

الرياض - السعودية

966 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

نقدم لكم اقوي عروض كاميرات المراقبة في المملكة تساعدك في حماية ومراقبة شركتك او مؤسستك او منزلك الخ.

1 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط

سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط

(للبيع)

سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط ●سنترال yastar سنترال yeastar IP-PB.

اتصل

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابات موظفين الكترونية دوارة بالبصمة والكرت

بوابات موظفين الكترونية دوارة بالبصمة والكرت

(للبيع)

بوابة الدخول والخروج : turnstile gate زجاج فلاب /معدن استيل ثلاثية مقاوم للصدأ بوابات دخول وخروج الا.

290 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

0570130761 بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى | بوابة دخول و.

1,500 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

نظام المنزل الذكي قفل يعمل بكلمة المرور الرقمية الكارت البصمة Access Control System أنظمة خاصة للتح.

400 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #صيدلي للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

مطلوب #صيدلي للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/8/2021
صورة الاعلان: شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استيراد حسب الطلب

شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استيراد حسب الطلب

(للبيع)

رقم الشاحنه: 727158 شاحنه مرسيدس اكتروس 1842 mp4 موديل : 2015 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوس.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات 0570130761 بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات ا.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

22/8/2021
صورة الاعلان: جهاز أكسس كنترول TM-FS50W

جهاز أكسس كنترول TM-FS50W

(للبيع)

جهاز أكسس كنترول TM-FS50W مقاوم للماء Waterproofالمميزات: الجهاز يدعم( البصمة والكارت والرقم السري.
العنوان:

أسوان - السعودية

1,400 ريال

22/8/2021
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