افضل برنامج للفاتورة الإلكترونية مع نظام كاشير متكامل في السعودية

(للبيع)
|افضل برنامج للفاتورة الإلكترونية مع سستم كاشير متكامل في السعودية امتلك حل برمجي لإصدار الفواتير في شكلها الإلكتروني تلبية لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ، لذا نقدم لك أفضل البرامج المحاسبية المتوافقة مع المتطلبات اللازمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. يعد برنامج ابكس (APEX) أحد أفضل برامج الفاتورة الالكترونية التي تدعم اللغة العربية في إدارة الأعمال لسهولة استخدامه وتكامله مع المؤسسات والمتاجر سهولة واجهة المستخدم تساعد على إصدار وعرض الفواتير الإلكترونية بأنوا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد رياض محمد
|التليفون:
|0532606922
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|العنوان:
|مصر/مدينة نصر /الحى السابع, الحى السابع /01005126761- الاسكان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,335 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109839
1 ريال