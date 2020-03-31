افضل ايجار سيارات تثق بة فى مصر | شركة فور ويلز اختيارك الامثل

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تفاصيل الإعلان
ايجار سيارات فى مصر " فور ويلز " ( قمة الاداء والالتزام ) تمتاز شركة فور ويلز بمصداقية عالية لدى كل عملائها . الامن والشفافية من اولويات فور ويلز لذلك من سياستنا هوة جعلكم تجربون خدماتنا اولا لتكونوا مطمئنين تماما خلال فترة ايجار السيارة ومنحكم شعور مريح يجعلكم تستمرون بالتعامل معنا فى كل مرة تحتاجون فية ايجار سيارة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايهاب
التليفون: 01222729837

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/5/2020
رقم الإعلان: 2059953
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